Covid | indice di positività sopra l' 8% | e più di 400 decessi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.611 di ieri ma con molti meno tamponi, come accade sempre il lunedì: 156.692, cioè 116mila in meno. Tanto che ...

Dallo studio è emerso che, anche dopo la sola prima dose di vaccino anti Covid, la trasmissione è risultata essere fortemente ridotta, di circa l'80%. I risultati dello studio indicano che la ...