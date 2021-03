Cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta? Regole e restrizioni per domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 marzo 2021)si può? Un tempo questa domanda aveva ben altro significato mentre oggi, in piena pandemia, ci costringe ai conti con l’infinito elenco die disposizioni varate per contenere l’epidemia da Coronavirus. Ricordiamo che, a tal proposito, nelle giornate del 3, 4 () e 5 (, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno lepreviste per le zone rosse. Come a Natale tuttavia sarà possibile andare a trovare (1 sola volta al giorno) parenti e amici in ambito Regionale. Leggi anche: Autocertificazione: «Mentire non è perseguibile penalmente» (ma le multe restano)si può ...