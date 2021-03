Ciacciarelli | più corse in sicurezza su mezzi Cotral per scuole

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Il suono della campanella, in presenza, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del Lazio dopo Pasqua deve corrispondere a criteri diben precisi e non negoziabili. Vale per loro e per tutti gli attori che sono parte integrante di questo mondo: dai professori al personale Ata.” “Occorre quindi un controllo concreto sull’aumento del numero di, una verifica sull’effettivo distanziamento suidi trasporto pubblico locale, eventualmente anche misurazione della temperatura degli studenti prima di farli salire sui bus, o in alternativa l’esibizione del certificato che attesti la negativita’ al tampone Covid-19, una convenzione con il privato per l’utilizzo diprivati (oltre), un report settimanale sul numero di studenti che ...