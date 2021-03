Cairo Communication, ricavi e utile netto in calo nel 2020 (Di lunedì 29 marzo 2021) Il gruppo Cairo Communication chiude il 2020 con ricavi per 1.048,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 1.252,8 milioni dello scorso anno. utile netto che si riduce di quasi due terzi, passando da 42,1 milioni di euro a 16,5 milioni, così come il margine operativo lordo che passa da 177,1 milioni a 106,7 milioni. Per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Il gruppochiude ilconper 1.048,7 milioni di euro, inrispetto ai 1.252,8 milioni dello scorso anno.che si riduce di quasi due terzi, passando da 42,1 milioni di euro a 16,5 milioni, così come il margine operativo lordo che passa da 177,1 milioni a 106,7 milioni. Per L'articolo

