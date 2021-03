Borsa Milano in parità, ancora denaro su Telecom Italia (Di lunedì 29 marzo 2021) La prima seduta della settimana di Piazza Affari si chiude in sostanziale parità. Nonostante l’ottimismo che circonda la campagna vaccinale, che nelle prossime settimane potrebbe far registrare un’accelerazione, e le buone nuove in arrivo da un Canale di Suez ormai sbloccato, nella prima seduta della settimana il comparto bancario europeo si è trovato a fronteggiare le possibili perdite legate alla crisi dell’hedge fund Archegos Capital. A Milano, dove il Ftse Mib ha chiuso la seduta a 24.421,4 punti (+0,12%), Unicredit ha chiuso con un -1,34%, Bper con un -1,04% ed Intesa Sanpaolo con un -0,5%. In controtendenza il Credito Valtellinese (+0,83% a 12,12 euro) che ha emesso una nota per annunciare che il Cda ha definito “non congruo” il corrispettivo di 10,5 euro per azione dell’Opa lanciata dal Credit Agricole Italia. E, sempre in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) La prima seduta della settimana di Piazza Affari si chiude in sostanziale. Nonostante l’ottimismo che circonda la campagna vaccinale, che nelle prossime settimane potrebbe far registrare un’accelerazione, e le buone nuove in arrivo da un Canale di Suez ormai sbloccato, nella prima seduta della settimana il comparto bancario europeo si è trovato a fronteggiare le possibili perdite legate alla crisi dell’hedge fund Archegos Capital. A, dove il Ftse Mib ha chiuso la seduta a 24.421,4 punti (+0,12%), Unicredit ha chiuso con un -1,34%, Bper con un -1,04% ed Intesa Sanpaolo con un -0,5%. In controtendenza il Credito Valtellinese (+0,83% a 12,12 euro) che ha emesso una nota per annunciare che il Cda ha definito “non congruo” il corrispettivo di 10,5 euro per azione dell’Opa lanciata dal Credit Agricole. E, sempre in ...

