Barbara d’Urso dice addio a Live | “Ci sono e ci sarò sempre!”

"Ci sono e ci sarò sempre", con queste parola Barbara d'Urso dice addio, almeno per ora, a Live Non è la d'Urso e da appuntamento ai suoi fan al prossimo autunno, almeno in prime time. La sua esperienza serale per ora finisce qua, con quasi due mesi di anticipo sulla tabella di marcia dando così ai suoi detrattori modo di poter festeggiare. Come vi avevamo già anticipato, la puntata di Live-Non è la d'Urso, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata l'ultima di questa terza edizione e la conduttrice ci ha tenuto a precisare che tornerà presto spazzando via le voci che la volevano già spacciata e senza alcuno sbocco in prima serata. Barbara d'Urso, in chiusura di puntata, ha ...

