Axa Italia regala a clienti card salute per network 4000 strutture (Di lunedì 29 marzo 2021) Oggi è più importante che mai occuparsi della propria salute, ma a causa del momento difficile 7 Italiani su 10 hanno rimandato visite ed esami medici. Per continuare ad essere vicina alle persone ed offrire un supporto concreto, Axa Italia lancia una nuova iniziativa gratuita a disposizione di tutti i suoi oltre 4 milioni di clienti. Si tratta della card salute, che tramite la app My Axa, consente ai clienti di accedere sempre e ovunque a sconti esclusivi dedicati per visite ed esami presso 4.000 strutture convenzionate Axa in tutta Italia. L’iniziativa integra quanto messo in campo dal Gruppo dall’inizio della pandemia, come il consulto medico da remoto gratuito durante la fase di emergenza, l’introduzione del videoconsulto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Oggi è più importante che mai occuparsi della propria, ma a causa del momento difficile 7ni su 10 hanno rimandato visite ed esami medici. Per continuare ad essere vicina alle persone ed offrire un supporto concreto, Axalancia una nuova iniziativa gratuita a disposizione di tutti i suoi oltre 4 milioni di. Si tratta della, che tramite la app My Axa, consente aidi accedere sempre e ovunque a sconti esclusivi dedicati per visite ed esami presso 4.000convenzionate Axa in tutta. L’iniziativa integra quanto messo in campo dal Gruppo dall’inizio della pandemia, come il consulto medico da remoto gratuito durante la fase di emergenza, l’introduzione del videoconsulto ...

Ultime Notizie dalla rete : Axa Italia Perché studiare la lingua francese nel 2021 La Francia è inoltre il secondo partner economico per l'Italia, sia per le importazioni che per le ... Castorama, Leclerc; nel settore bancario e assicurativo come Bnp - Parisbas, Crédit Agricole, Axa, ...

Generali scuola di talenti: De Courtois n.2 di Axa ...di un compagnia vengano calamitati da una compagnia rivale e in fondo anche Donnet veniva da Axa. E'...che Generali è e resta una delle poche scuole di talenti di spessore internazionale che l'Italia ...

Axa Im Italia: l'inflazione Usa può salire oltre il 5% nei prossimi due mesi L'approccio che propone Alessandro Tentori, cio della società, si basa su due fattori: il prezzo delle materie prime, che è molto aumentato dai minimi dell'aprile 2020, e le aspettative degli investit ...

