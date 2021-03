Assunzioni di 497 laureati in Sicilia, posti anche anche a Monreale (Di lunedì 29 marzo 2021) Infornata di laureati nelle Pubblica amministrazione Siciliana. anche Monreale avrà a disposizione un piccolo bagaglio di forze fresche almeno per tre anni. Per garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, gli enti pubblici che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento e le autorità di gestione, gli organismi intermedi ed i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia avranno a breve la possibilità di assumere personale laureato non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, entro il limite massimo di 2.800 unità. La pubblicazione dell’apposito bando ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 29 marzo 2021) Infornata dinelle Pubblica amministrazionena.avrà a disposizione un piccolo bagaglio di forze fresche almeno per tre anni. Per garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, gli enti pubblici che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento e le autorità di gestione, gli organismi intermedi ed i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna eavranno a breve la possibilità di assumere personale laureato non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, entro il limite massimo di 2.800 unità. La pubblicazione dell’apposito bando ...

ssalamon75 : RT @GDS_it: Via libera alle assunzioni nella Pubblica amministrazione del Sud: 497 posti in Sicilia - RRmpinero : RT @GDS_it: Via libera alle assunzioni nella Pubblica amministrazione del Sud: 497 posti in Sicilia - GDS_it : Via libera alle assunzioni nella Pubblica amministrazione del Sud: 497 posti in Sicilia -