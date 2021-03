Aresgate, Alberto Tarallo: «Vendetta miserabile di attorucoli». E su Garko spunta una lettera di Losito: «Ai provini ti schifavano» (Di lunedì 29 marzo 2021) Alberto Tarallo L’Ares gate? “La Vendetta miserabile di attorucoli senza né arte né parte, che dopo di noi non hanno mai più lavorato“. Alberto Tarallo cerca di trattenersi, pur volendo spingersi oltre. E andare all’attacco. In attesa di essere ascoltato dal pm Carlo Villani nell’ambito dell’inchiesta per la presunta istigazione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito (suo ex compagno di vita), il produttore finito al centro delle polemiche si difende smentendo i sospetti, rigettando le accuse e menando fendenti. In un colloquio riportato dal Corriere e avvenuto in presenza del suo avvocato, la penalista Daria Pesce, l’ex patron della Ares ha liquidato con disprezzo le dichiarazioni shock di Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 marzo 2021)L’Ares gate? “Ladisenza né arte né parte, che dopo di noi non hanno mai più lavorato“.cerca di trattenersi, pur volendo spingersi oltre. E andare all’attacco. In attesa di essere ascoltato dal pm Carlo Villani nell’ambito dell’inchiesta per la presunta istigazione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio(suo ex compagno di vita), il produttore finito al centro delle polemiche si difende smentendo i sospetti, rigettando le accuse e menando fendenti. In un colloquio riportato dal Corriere e avvenuto in presenza del suo avvocato, la penalista Daria Pesce, l’ex patron della Ares ha liquidato con disprezzo le dichiarazioni shock di Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) e ...

