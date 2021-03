Advertising

sportli26181512 : Sospiro di sollievo per Conte: Handanovic negativo, ora punta il Bologna: Sospiro di sollievo per Conte: Handanovic… - Gazzetta_it : #Inter, sospiro di sollievo per #Conte: #Handanovic negativo, ora punta il Bologna #SerieA #Covid19 - notizie_milan : Gazzetta – Nuovo Fair Play Finanziario: il Milan tira un sospiro di sollievo - ilnapolionline : Carlo Alvino: 'Mertens? Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo' - - 100x100Napoli : Un sospiro di sollievo a seguito dell'infortunio di ieri di #Mertens. -

Ultime Notizie dalla rete : Sospiro sollievo

Arriva la prima buona notizia per Antonio Conte in vista della trasferta di Bologna: Samir Handanovic non è più positivo al Covid - 19 e, a questo punto, potrebbe tornare a disposizione per la ripresa ...L'unica regione che può tirare undiè il Lazio , che da martedì passa nella fascia arancione e vedrà la riapertura delle scuole. Ma durerà solo 4 giorni: per Pasqua infatti - 3, ...La NASA ha calcolato che l'asteroide Apophis non rappresenterà un pericolo per il nostro pianeta per i prossimi 100 anni.Dries Mertens sarebbe stato sostituito solo a scopo precauzionale per la botta alla spalla: ecco cosa filtra sull'attaccante del Napoli ...