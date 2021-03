Roma | centrosinistra sempre alla ricerca del ‘suo’ sindaco

(Di domenica 28 marzo 2021) L’unica certezza è quella che il Pd vuole fare le primarie. A parte la promessa in questo senso di Enrico Letta, però, resta davvero poco altro alper ladelcandidatodi. Il fronte progressista, infatti, si presenta ancora diviso e senza punti di riferimento. Per di più con due nodi da sciogliere, quasi un paradosso: la posizione dei candidati scesi in campo per primi, Carlo Calenda e Virginia Raggi. Calenda ieri ha subito stoppato l’ipotesi primarie: “Difficili e inopportune”. Tutto il contrario di un plausoproposta di Letta, con cui comunque il leader di Azione si è impegnato a parlare. Calenda domani presenta le sue proposte sull’emergenza rifiuti. Insomma, tutto il contrario del passo indietro utile ad un accordo con i dem. “Il Pd ...

matteorenzi : Zingaretti aveva consegnato a Conte la leadership del centrosinistra, Enrico Letta rivendica un profilo riformista.…

A parte la promessa in questo senso di Enrico Letta, però, resta davvero poco altro alper la ricerca del 'suo' candidato sindaco di. Il fronte progressista, infatti, si presenta ...Manifestazione ad Ancona, sabato 27 marzo in piazza, convocata dai Centri Sociali delle Marche per denunciare il disastro della sanità regionale. ...smantellata dalle giunte di. ...Dai colloqui sull'asse Napoli-Salerno sembrano venire fuori un po' di indicazioni: avanti con l'allenza tra Pd-M5s e gli altri partiti di centrosinistra ... Il fatto è che la vicenda Roma, dove la ...Enrico Letta evoca le primarie per Roma e nel Pd di Torino ricomincia la sarabanda. Se i gazebo tornano a essere un’opzione per la Capitale possono diventarlo anche per gli altri grandi Comuni al voto ...