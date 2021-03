Renzi spunta al Gp del Barhein ospite del principe: sui social (e non solo) scoppia la polemica (Di domenica 28 marzo 2021) La polemica è già cominciata, visto che il senatore di Rignano è un instancabile viaggiatore. Così si è scoperto che Matteo Renzi è andato in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Laè già cominciata, visto che il senatore di Rignano è un instancabile viaggiatore. Così si è scoperto che Matteoè andato in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il ...

Advertising

Corriere : Matteo Renzi spunta in Bahrein, il leader di Italia viva al Gran Premio di Formula 1 - aperegina61 : RT @Corriere: Matteo Renzi spunta in Bahrein, il leader di Italia viva al Gran Premio di Formula 1 - marisavillani : RT @Corriere: Matteo Renzi spunta in Bahrein, il leader di Italia viva al Gran Premio di Formula 1 - Virus1979C : RT @Corriere: Matteo Renzi spunta in Bahrein, il leader di Italia viva al Gran Premio di Formula 1 - RenatoSouvarine : RT @Corriere: Matteo Renzi spunta in Bahrein, il leader di Italia viva al Gran Premio di Formula 1 -