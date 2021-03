Non solo Ronaldo: la Juve rischia di perdere tutto l’attacco (Di domenica 28 marzo 2021) Valutazioni in corso in casa Juve: il rischio, concreto, è quello di dover ricostruire per intero l’attacco con tre separazioni eccellenti l’attacco può sgretolarsi in funzione dei benefici economici: è questa la previsione, certo drastica, sul futuro della Juventus. Perché, oggi, nessuno è certo di restare. Non lo è Ronaldo, trenta milioni d’ingaggio senza Champions, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 marzo 2021) Valutazioni in corso in casa: il rischio, concreto, è quello di dover ricostruire per interocon tre separazioni eccellentipuò sgretolarsi in funzione dei benefici economici: è questa la previsione, certo drastica, sul futuro dellantus. Perché, oggi, nessuno è certo di restare. Non lo è, trenta milioni d’ingaggio senza Champions, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RobertoBurioni : I vaccinati sono protetti e quasi certamente poco contagiosi. La loro estate 2021 sarà molto diversa da quella dei… - peppeprovenzano : Solidarietà a @AzzolinaLucia. Il suo stalker chiamato dalla @LegaSalvini a collaborare con il Sottosegretario alla… - CarloCalenda : A Roma non funziona più nulla, è arrivato il momento di proporre ai romani soluzioni concrete. Iniziamo lunedì con… - GiorgiaLatini2 : @angi_audrey Si ma sicuro nel momento in cui lo vorranno eliminare, lo metteranno contro Alessandro e li magicament… - AntonioStelvio6 : RT @Michele02828265: Oramai è chiaro. La #DESTRA ITALIANA, con #SALVINI in testa, chiede le riaperture non perché sia giusto, visti i numer… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Il senso del centrodestra (e non solo) per Mussolini left MotoGP Qatar, Zarco commenta le prove: “Non pensavo di andare così forte” Nonostante una scivolata, Johann è terzo con la Desmosedici Pramac: "Sono stato sorpreso di come siano arrivati i giri veloci" ...

BALLARDINI, Prandelli? Noi siamo dei privilegiati Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, si è concesso a Il Secolo XIX, commentando la vicenda riguardante le dimissioni di Cesare Prandelli e non solo: "Non essendone al ...

Nonostante una scivolata, Johann è terzo con la Desmosedici Pramac: "Sono stato sorpreso di come siano arrivati i giri veloci" ...Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, si è concesso a Il Secolo XIX, commentando la vicenda riguardante le dimissioni di Cesare Prandelli e non solo: "Non essendone al ...