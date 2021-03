Muore d'infarto durante le dimissioni dall'ospedale (Di domenica 28 marzo 2021) Lo stavano per dimettere dal reparto di Careggi dove aveva superato il covid . Era guarito. Stava per tornare a casa. Ma è sopraggiunto un infarto, all'improvviso. I medici sono immediatamente ... Leggi su lanazione (Di domenica 28 marzo 2021) Lo stavano per dimettere dal reparto di Careggi dove aveva superato il covid . Era guarito. Stava per tornare a casa. Ma è sopraggiunto un, all'improvviso. I medici sono immediatamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore infarto Muore d'infarto durante le dimissioni dall'ospedale Lo stavano per dimettere dal reparto di Careggi dove aveva superato il covid . Era guarito. Stava per tornare a casa. Ma è sopraggiunto un infarto, all'improvviso. I medici sono immediatamente intervenuti con il massaggio cardiaco e il cuore ha ripreso a battere. E' stato operato per ben due volte , ma Riccardo Bonistalli , classe 1964, ...

Muore l'operaio edile caduto da un ponteggio a Nettuno: colpito da infarto Non ce l'ha fatta l'operaio caduto da un ponte a Nettuno. Sono la Asl e l'Ispettorato del lavoro a dover fare luce sul drammatico incidente sul lavoro ...

