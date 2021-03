Mascherine U-Mask, stop alla vendita: sono pericolose per la salute. Ritirate dal mercato le 2.1 (Di domenica 28 marzo 2021) stop alla vendita delle Mascherine U-Mask 2.1. C’è il divieto di immissione in commercio e il ritiro dal mercato La decisione è legata alla sicurezza del prodotto. Questo, a seguito dei controlli eseguiti dal Nas di Trento. Per il ministero il prodotto non ha «i necessari ed essenziali requisiti tecnici». E cioè «la capacità di mantenere inalterate le prestazioni del filtro intercambiabile (refill) fino a 200 ore di utilizzo, la biocompatibilità e la pulizia microbica». Le Mascherine U-Mask e le indagini La società U-Earth Biotech Ltd aveva registrato il prodotto in sostituzione del modello 2.0. Questo modello, infatti, che aveva avuto un analogo provvedimento ministeriale. Il provvedimento del Dicastero della salute ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 marzo 2021)delleU-2.1. C’è il divieto di immissione in commercio e il ritiro dalLa decisione è legatasicurezza del prodotto. Questo, a seguito dei controlli eseguiti dal Nas di Trento. Per il ministero il prodotto non ha «i necessari ed essenziali requisiti tecnici». E cioè «la capacità di mantenere inalterate le prestazioni del filtro intercambiabile (refill) fino a 200 ore di utilizzo, la biocompatibilità e la pulizia microbica». LeU-e le indagini La società U-Earth Biotech Ltd aveva registrato il prodotto in sostituzione del modello 2.0. Questo modello, infatti, che aveva avuto un analogo provvedimento ministeriale. Il provvedimento del Dicastero della...

