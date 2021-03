Lucid | il prossimo concorrente di Tesla

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 28 marzo 2021) Life&People.it Nel settore dell’automotive la concorrenza è più che mai agguerrita: le varie case infatti vogliono immettere sempre nuovi modelli sul mercato per cercare di acquisire ulteriori quote di mercato e di battere la concorrenza. Un esempio è quello del mondo dei Suv dove tra i maggiori player troviamo senza dubbioanche se deve iniziare a guardarsi da, sempre più ‘aggressiva’ e sua prossima. Infatti a medio termine – ovvero nel 2024 – la Casa statunitense lancerà la sua berlina media proprio sullo stile della Model 3. Ma le novità non finiscono qui. Tante innovazioni firmate, ladiChi pensa che per assistere alle prime innovazioni di prodotto sia necessario attendere tanti mesi si sbaglia.Motors, ...