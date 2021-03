Judo | Grand Slam Tblisi 2021 | medaglia d’argento di Mungai nei 90 kg

(Di domenica 28 marzo 2021) Nicholasvince laneldinella categoria 90 kg. L’azzurro è stato battuto in finale dallo svedese Marcus Nyman, abile ad immobilizzarea terra. Questaconsente all’italiano di salire al 16esimo posto della ranking list, nel pieno della zona che permette la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Finalmente sono riuscito a tornare sul podio. La finale è stata un po’ un bagno di umiltà perché era davvero tanto che non perdevo così su un’azione di ne waza“, spiega. “La lotta a terra è uno dei miei punti forti e in questa finale ho capito che comunque si può sempre migliorare. Mi serviva questa ...

Coninews : GRANDE NICHOLAS! ???? Sul tatami del Grand Slam di Tbilisi Nicholas #Mungai è secondo nei -90 kg! ?? #JudoTbilisi… - sportface2016 : Grand Slam #JudoTbilisi 2021: medaglia d’argento di #Mungai nei 90 kg - pistoiasport : Judo, Mungai conquista l'argento al Grand Slam di Tbilisi - flamminiog : RT @Coninews: GRANDE NICHOLAS! ???? Sul tatami del Grand Slam di Tbilisi Nicholas #Mungai è secondo nei -90 kg! ?? #JudoTbilisi #judo @Fijl… - pistoiasport : Judo, Mungai conquista l'argento al Grand Slam di Tbilisi -

Terza e ultima giornata con il botto per i colori italiani nel Grand Slam di judo a Tbilisi. Sul tatami georgiano erano due gli azzurri impegnati ed entrambi nella categoria dei -90 kg: Nicholas Munga ...Pistoia, 28 marzo 2021 - Altre gioie per l'Italia del judo nel Grand Slam di Tbilisi. Oggi è arrivata, infatti, la medaglia d'argento conquistata da Nicholas Mungai nei -90 kg. E' un piazzamento che p ...