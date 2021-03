Italia vince in Bulgaria (0-2). E’ la prima volta. Gol di Belotti e Locatelli. Pagelle. Classifica girone (Di domenica 28 marzo 2021) Per la prima volta nella storia degli azzurri che l'Italia vince in Bugaria. Lo stadio Levski di Sofia non è più terra stregata. L'evento coincide con una situazione importante: ossia un altro passo verso la qualificazione dei mondiali in Qatar del 2022. Impresa facilitata da un rigore provvidenziale verso la fine del primo tempo che Belotti ha ottenuto e trasformato. Poi il raddoppio di Locatelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 marzo 2021) Per lanella storia degli azzurri che l'in Bugaria. Lo stadio Levski di Sofia non è più terra stregata. L'evento coincide con una situazione importante: ossia un altro passo verso la qualificazione dei mondiali in Qatar del 2022. Impresa facilitata da un rigore provvidenziale verso la fine del primo tempo cheha ottenuto e trasformato. Poi il raddoppio diL'articolo proviene da Firenze Post.

