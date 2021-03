Che Tempo Che Fa, Marcuzzi raggiante: tanti progetti e tutti al femminile (Di domenica 28 marzo 2021) Bellissima e radiosa, Alessia Marcuzzi si è seduta di fronte a Luciana Littizzetto nello studio di Che Tempo che Fa per parlare della sua vita e dei suoi piani per il futuro. Con un grande sorriso, così, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi e di Temptation Island si è raccontata, mostrando sincerità e genuinità. La Marcuzzi scelto un look molto semplice e casual per affrontare la divertentissima intervista con l’irriverente Luciana: jeans nero, maglione e, ad impreziosire il tutto, un paio di sandali neri. Sempre molto impegnata, Alessia ha dimostrato di avere tantissimi interessi, dedicandosi con ottimi risultati non solo alla conduzione e al mondo dello spettacolo. Oltre a guidare uno show storico della Mediaset come Le Iene, infatti, la conduttrice continua a sviluppare numerosi progetti personali ... Leggi su dilei (Di domenica 28 marzo 2021) Bellissima e radiosa, Alessiasi è seduta di fronte a Luciana Littizzetto nello studio di Cheche Fa per parlare della sua vita e dei suoi piani per il futuro. Con un grande sorriso, così, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi e di Temptation Island si è raccontata, mostrando sincerità e genuinità. Lascelto un look molto semplice e casual per affrontare la divertentissima intervista con l’irriverente Luciana: jeans nero, maglione e, ad impreziosire il tutto, un paio di sandali neri. Sempre molto impegnata, Alessia ha dimostrato di averessimi interessi, dedicandosi con ottimi risultati non solo alla conduzione e al mondo dello spettacolo. Oltre a guidare uno show storico della Mediaset come Le Iene, infatti, la conduttrice continua a sviluppare numerosipersonali ...

