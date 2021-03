Al via il processo George Floyd, la polizia violenta sul banco degli imputati (Di domenica 28 marzo 2021) Al via il processo al killer di George Floyd. L’agente Derek Chauvin si presenta lunedì sul banco degli imputati e davanti ad un Paese che, col fiato sospeso, chiede giustizia per il 46enne afroamericano ucciso brutalmente per una banconota da 20 dollari contraffatta. Una morte che ha scioccato gli Stati Uniti nel mezzo della pandemia, portando alla ribalta ancora una volta l’irrisolto problema dell’eccesso di violenza da parte della polizia soprattutto verso le minoranze, con l’accusa frequente di razzismo. Il video della morte di Floyd, a terra per 8 minuti e 46 secondi con il ginocchio di Chauvin sul collo fino a soffocarlo, ha risvegliato la coscienza degli americani e spinto milioni di persone negli Stati Uniti ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Al via ilal killer di. L’agente Derek Chauvin si presenta lunedì sule davanti ad un Paese che, col fiato sospeso, chiede giustizia per il 46enne afroamericano ucciso brutalmente per unanota da 20 dollari contraffatta. Una morte che ha scioccato gli Stati Uniti nel mezzo della pandemia, portando alla ribalta ancora una volta l’irrisolto problema dell’eccesso di violenza da parte dellasoprattutto verso le minoranze, con l’accusa frequente di razzismo. Il video della morte di, a terra per 8 minuti e 46 secondi con il ginocchio di Chauvin sul collo fino a soffocarlo, ha risvegliato la coscienzaamericani e spinto milioni di persone negli Stati Uniti ...

