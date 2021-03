Traffico Roma del 27-03-2021 ore 19:30 (Di sabato 27 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico ho Tutto abbastanza tranquillo ho sulla rete viaria città che le auto in circolazione in questo sabato sera grazie anche alle restrizioni sulla mobilità nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nessun impedimento anche sulle consolari tutto regolare anche sulla Roma Civitavecchia dove si erano formati Chiudi tra Cerveteri Ladispoli Torrimpietra in direzione Roma a causa dell’incendio di un veicolo alla Borghesiana la polizia locale Ci segnala un incidente in difficoltà per la circolazione in via Siculiana all’altezza di via Sambuca di Sicilia altro incidente a Fonte Meravigliosa in via di Vigna Murata all’altezza di via Stefano Petris disagi contenuti Naturalmente le dovute ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delho Tutto abbastanza tranquillo ho sulla rete viaria città che le auto in circolazione in questo sabato sera grazie anche alle restrizioni sulla mobilità nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nessun impedimento anche sulle consolari tutto regolare anche sullaCivitavecchia dove si erano formati Chiudi tra Cerveteri Ladispoli Torrimpietra in direzionea causa dell’incendio di un veicolo alla Borghesiana la polizia locale Ci segnala un incidente in difficoltà per la circolazione in via Siculiana all’altezza di via Sambuca di Sicilia altro incidente a Fonte Meravigliosa in via di Vigna Murata all’altezza di via Stefano Petris disagi contenuti Naturalmente le dovute ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-03-2021 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2021 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 19:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - Niko21687554 : RT @Roma_Amore_Mio: Roma, 1910, traffico di diverse persone a Piazza Montanara, ormai scomparsa, davanti al Teatro Marcello con Botteghe… -