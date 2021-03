Stephanie Frappart da record | primo arbitro donna a dirigere nelle qualificazioni Mondiali

(Di sabato 27 marzo 2021)sempre piùdei. Si tratta infatti della primauna partitaai. Nel dettaglio, la francese ha diretto Olanda-Lettonia, sfida nella strada verso Qatar 2022. Laera già balzata agli onori della cronaca per aver diretto, prima del gentil sesso nella storia, stabilmente Ligue 1, la Supercoppa Europea 2019 e di recente in Champions League (Juventus-Dinamo Kiev). SportFace.

La francese designata per Olanda - Lettonia di sabato sera, mentre l'ucraina Kateryna Monzul dirigerà domenica ...