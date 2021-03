"Sono nate già immuni al Covid grazie ai vaccini delle mamme"

(Di sabato 27 marzo 2021) Roberta Damiatale prime due bimbe italianealle cuisi erano vaccidurante la gravidanza Una nascita è sempre una bella notizia, ma quelladue piccole Anna (nata il 9 marzo) e Valentina (nata il 16) è qualcosa di più: una speranza per il futuro regalata dai. Le due bimbeinfatti le prime neoitaliane venute al mondo con gli anticorpi contro il Coronavirus. Merito dell’efficacia deiche le loro- Anna Parola, immunologa dell’Ulss 6 Euganea e Valeria Bernardi, ginecologa - siinoculate al terzo trimestre di gravidanza. La notizia è di particolare interesse perché alle due ...

Le madri - un'immunologa e una ginecologa, entrambe padovane - erano state immunizzate in gravidanza con ciclo completo di ...VENEZIA "a Padova le prime due bambine in Italia già dotate di anticorpi contro il Coronavirus. Si tratta di due bimbe, Valentina e Anna ,rispettivamente da Anna Parolo, immunologa della ...Le due bimbe sono infatti le prime neonate italiane venute al mondo con gli anticorpi contro il Coronavirus. Merito dell'efficacia dei vaccini che le loro mamme - Anna Parola, immunologa dell'Ulss 6 E ...