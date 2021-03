Scuole chiuse riducono i contagi? "Non c'è nessuna prova". Lo studio (Di sabato 27 marzo 2021) La chiusura delle Scuole per ridurre il Covid non ha basi scientifiche. Zero. E non è come con l’influenza Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 27 marzo 2021) La chiusura delleper ridurre il Covid non ha basi scientifiche. Zero. E non è come con l’influenza Segui su affaritaliani.it

Advertising

RobertoBurioni : Qui da noi i politici parlano in continuazione di sacrifici, scuole chiuse, tutto sbarrato e lockdown. Negli Stat… - ricpuglisi : Riaprite 'ste scuole o no? Il mio giudizio sul governo Draghi scende per ogni giorno in più di scuole chiuse. #ScuoleAperte - vitcastagna : RT @vitalbaa: Premetto, e mi secca ribadirlo: ho criticato Conte per 3 anni. Detto ciò: 1) per Alzano e Nembro Conte poteva decidere a pre… - sabrinamanzocc1 : RT @Cerrezio_FC: @borghi_claudio Purtroppo da residente in Svizzera, ci sono un po’ di polemiche in quanto su alcuni aspetti si è imitata u… - GazzettinoGolfo : - Fondi, scuole di ogni ordine e grado chiuse i giorni 30 e 31 marzo - -