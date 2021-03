Salerno, fine settimana di controlli: posti di blocco in piazza della Concordia (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Inizia nella città di Salerno all’insegna dei controlli il primo fine settimana di Pasqua, il sabato che precede la domenica delle Palme. L’incremento di sicurezza è percepibile nel cuore della città di Salerno a piazza della Concordia, dove da questa mattina una pattuglia dei vigili urbani di Salerno ed una della polizia di Stato presidiano la principale arteria cittadina effettuando controlli sugli automobilisti in transito. Si ricorda infatti che in virtù della zona rossa gli spostamenti anche all’interno del comune di residenza sono consentiti solo per motivi di lavoro, di salute o per esigenze comprovate. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Inizia nella città diall’insegna deiil primodi Pasqua, il sabato che precede la domenica delle Palme. L’incremento di sicurezza è percepibile nel cuorecittà di, dove da questa mattina una pattuglia dei vigili urbani died unapolizia di Stato presidiano la principale arteria cittadina effettuandosugli automobilisti in transito. Si ricorda infatti che in virtùzona rossa gli spostamenti anche all’interno del comune di residenza sono consentiti solo per motivi di lavoro, di salute o per esigenze comprovate. ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, fine settimana di #Controlli: posti di blocco in piazza della Concordia ** - CCISS_Ministero : A2 Diramazione di Napoli fine tratto chiuso causa lavori tra A2 Svincolo Salerno Centro e A3 Svincolo Cava De' Ti… - CCISS_Ministero : A30 Caserta-Salerno fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e A… - ferrix88 : @laGigogin @Torrenapoli1 All asl di salerno mi hanno detto a fine febbraio si sarebbe iniziati con le domiciliari.… - CCISS_Ministero : A3 Napoli-Salerno fine tratto chiuso causa lavori a A3 Svincolo Cava De' Tirreni (Km 43) in direzione Napoli dalle… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno fine Taglia le orecchie al cane, scoperto patteggia 4 mesi di reclusione ... condotta con la collaborazione carabinieri del Nas di Salerno, ha accertato che il certificato ... Auspichiamo che la prevenzione e la repressione pongano fine a questa pratica incivile e fuorilegge".

Salerno: Guardia Costiera sequestra 20 nasse per la pesca illegale ...pesca illegale che solo nel mese di marzo ha visto impegnata la Capitaneria di porto di Salerno con ... A tal fine si raccomanda ancora una volta di esercitare l'attività di pesca attenendosi alle ...

SALERNO. FINE SETTIMANA DI NOVITA' PER LA CANDIDATURA DI MICHELE TEDESCO Agenda Politica Nocera Inferiore, studenti del liceo "N. Sensale" incontrano team Nasa Martedì 30 marzo gli studenti del liceo scientifico "Nicola Sensale" di Nocera Inferiore incontreranno un team della Nasa, l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della rice ...

Salerno, intensificati i controlli sui luoghi di lavoro: multe alle imprese Salerno – Intensificati i controlli del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, anche a seguito dell’incremento nella Provincia del numero degli infortuni sul lavoro nei cantieri dall’in ...

... condotta con la collaborazione carabinieri del Nas di, ha accertato che il certificato ... Auspichiamo che la prevenzione e la repressione ponganoa questa pratica incivile e fuorilegge"....pesca illegale che solo nel mese di marzo ha visto impegnata la Capitaneria di porto dicon ... A talsi raccomanda ancora una volta di esercitare l'attività di pesca attenendosi alle ...Martedì 30 marzo gli studenti del liceo scientifico "Nicola Sensale" di Nocera Inferiore incontreranno un team della Nasa, l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della rice ...Salerno – Intensificati i controlli del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, anche a seguito dell’incremento nella Provincia del numero degli infortuni sul lavoro nei cantieri dall’in ...