Roma, si ferma Kumbulla, ma recuperano i big (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 marzo 2021 - La sosta per le nazionali fa perdere alla Roma un altro pezzo della sua difesa: nel corso dell'allenamento con l' Albania si è fermato Kumbulla che adesso è atteso nella capitale ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 marzo 2021), 27 marzo 2021 - La sosta per le nazionali fa perdere allaun altro pezzo della sua difesa: nel corso dell'allenamento con l' Albania si ètoche adesso è atteso nella capitale ...

