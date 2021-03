Pd | Madia | ' Capogruppo? Serracchiani cooptata' La risposta | ' Io leale e autonoma'

Advertising

farfarello13 : RT @jacopo_iacoboni: La lettera di Marianna Madia, che parla di “cooptazione mascherata” nel processo di selezione di una carica interna ne… - Irenemammoli : RT @jacopo_iacoboni: La lettera di Marianna Madia, che parla di “cooptazione mascherata” nel processo di selezione di una carica interna ne… - fisco24_info : Pd, Madia all'attacco: 'Sulla nomina a capogruppo una cooptazione mascherata': AGI - Con il confronto sulla futura… - GobbatoOmar : Ma chi glielo ha fatto fare a Letta ?????? Pd, il j'accuse di Madia: 'Per il nuovo capogruppo una cooptazione maschera… - morettweet : RT @RaiNews: Scontro sulla nomina alla Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Madia Capogruppo

Un botta e risposta via lettera tra Mariannae Debora Serracchiani, le due 'candidate', e una lettera infastidita dell'exGraziano Delrio che ha fatto un passo indietro per ...La corsa alla guida del gruppo alla Camera si è trasformata in guerra aperta, con uno scambio di mail di fuoco fra le candidate, e , e iluscente, Graziano Delrio.ha accusato Delrio prima di averle chiesto di correre e poi di essersi fatto 'promotore di una delle due candidate, trasformando il confronto libero e ...La corsa alla guida del gruppo Pd alla Camera si è trasformata in guerra aperta, con uno scambio di mail di fuoco fra le candidate, Debora Serracchiani e Marianna Madia, e il capogruppo uscente, ...L'ex ministra: "Delrio si è trasformato da arbitro in promotore della candidatura Serracchiani". La rivale: "Confrontiamoci senza retropensieri". Delrio: ho solo espresso la mia opinione ...