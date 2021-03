Pd: Madia a deputati, ‘dispiacere umano per quello che si è verificato’ (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar (Adnkronos) – “Debora è una persona autorevole. Ma, ripeto, di cooptazione mascherata si tratta. Questa distanza tra forma e sostanza non è sana: non far seguire a ciò che diciamo il nostro comportamento penso sia una delle cause del perché non riusciamo più a esprimere la vocazione espansiva del nostro partito”. Lo scrive Marianna Madia in una lettera ai deputati del Pd sulla vicenda della scelta del nuovo capogruppo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar (Adnkronos) – “Debora è una persona autorevole. Ma, ripeto, di cooptazione mascherata si tratta. Questa distanza tra forma e sostanza non è sana: non far seguire a ciò che diciamo il nostro comportamento penso sia una delle cause del perché non riusciamo più a esprimere la vocazione espansiva del nostro partito”. Lo scrive Mariannain una lettera aidel Pd sulla vicenda della scelta del nuovo capogruppo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

