NFL – I prospetti del draft 2021: Ihmir Smith-Marsette (Di sabato 27 marzo 2021) La University of Iowa non ha una grande tradizione, per quanto riguarda i wide receivers presenti alle varie edizioni del draft. Quest’anno, gli Hawkeyes potrebbero distinguersi grazie alla presenza di Ihmir Smith-Marsette, il classe 1999 proveniente da Newark. Il numero 6 di Iowa non è uno dei ricevitori più produttivi della classe, ma presenta diverse qualità che potrebbero intrigare alcune franchigie della lega. Chi è Ihmir Smith-Marsette? L’interesse primario di Ihmir Smith-Marsette è il water polo, almeno finché non passa alla Weequahic High School. Lì, gioca in posizione di cornerback e di wide receiver e riceve la valutazione di tre stelle, oltre a piazzarsi come 165° quarterback della classe. Nel febbraio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) La University of Iowa non ha una grande tradizione, per quanto riguarda i wide receivers presenti alle varie edizioni del. Quest’anno, gli Hawkeyes potrebbero distinguersi grazie alla presenza di, il classe 1999 proveniente da Newark. Il numero 6 di Iowa non è uno dei ricevitori più produttivi della classe, ma presenta diverse qualità che potrebbero intrigare alcune franchigie della lega. Chi è? L’interesse primario diè il water polo, almeno finché non passa alla Weequahic High School. Lì, gioca in posizione di cornerback e di wide receiver e riceve la valutazione di tre stelle, oltre a piazzarsi come 165° quarterback della classe. Nel febbraio ...

Torneo NCAA: Gonzaga imbattuta, Cade Cunningham e l'assenza di Duke. Guida alla March Madness Cade Cunningham e i prospetti NBA Il torneo NCAA è una vetrina unica per i talenti che sognano la ... il palazzo dove giocano gli Indianapolis Colts del football NFL , su cui verranno allestiti due ...

NFL – I prospetti del draft 2021: Paulson Adebo Con il passare degli anni, però, la sua valutazione è piuttosto calata e i recruiters della NFL hanno perso interesse nei suoi confronti ... Sul piano fisico e atletico, il cornerback dei Cardinal è ...

