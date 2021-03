Isola, Vera Gemma e il coming out: “per me la normalità è un concetto molto relativo” (Di sabato 27 marzo 2021) Vera Gemma è fidanzata con Jeda, un giovane manager 28 anni più giovane di lei. In passato ha dichiarato di essersi innamorata di una donna ma che “le piacciono troppo i maschi” Legata sentimentalmente a Jeda, in passato è stata innamoratissima di una ragazza. Vera Gemma è approdata sull’Isola dei Famosi ed è finita in nomination durante la scorsa puntata contro Gilles e Awed. In un’intervista che sta circolando in rete in queste ore, la figlia di Giuliano Gemma ha dichiarato: “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo – ha confidato – Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me la normalità è un concetto molto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 marzo 2021)è fidanzata con Jeda, un giovane manager 28 anni più giovane di lei. In passato ha dichiarato di essersi innamorata di una donna ma che “le piacciono troppo i maschi” Legata sentimentalmente a Jeda, in passato è stata innamoratissima di una ragazza.è approdata sull’dei Famosi ed è finita in nomination durante la scorsa puntata contro Gilles e Awed. In un’intervista che sta circolando in rete in queste ore, la figlia di Giulianoha dichiarato: “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocòscandalo – ha confidato – Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me laè un...

