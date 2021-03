Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di sabato 27 marzo 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi cala in maniera sensibile la fiducia nel nuovo esecutivo Draghi. Colpa dei problemi alla campagna vaccinale a alla lentezza dell'approvazione per il Decreto Ristori. E cala anche il gradimento per lo stesso premier sceso, secondo Emg, a 56 punti, molto lontano dai 63 di inizio mandato. Tra i partiti in difficoltà la Lega che paga le polemiche ed i guai sulla gestione della campagna vaccinale in Lombardia. L'ultimo sondaggio è di: - Ipsos per il Corriere della Sera del 27 marzo Lega - 22,5% (-0,5% rispetto al 26 febbraio) Pd - 20,3% (+1,3%) FdI - 17,2% ... Leggi su panorama (Di sabato 27 marzo 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi cala in maniera sensibile la fiducia nel nuovo esecutivo Draghi. Colpa dei problemi alla campagna vaccinale a alla lentezza dell'approvazione per il Decreto Ristori. E cala anche il gradimento per lo stesso premier sceso, secondo Emg, a 56 punti, molto lontano dai 63 di inizio mandato. Tra i partiti in difficoltà la Lega che paga le polemiche ed i guai sulla gestione della campagna vaccinale in Lombardia. L'ultimoo è di: - Ipsos per il Corriere della Sera del 27 marzo Lega - 22,5% (-0,5% rispetto al 26 febbraio) Pd - 20,3% (+1,3%) FdI - 17,2% ...

Advertising

TeresaBellanova : Bello incontrare gli amici dei comitati di @Italiaviva #Agrigento, seppur nei limiti del rispetto delle norme anti… - fanpage : 'Buongiorno, ho una brutta notizia. Papà Roberto ci ha lasciati, questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo… - MarcoBellinazzo : Diritti tv @SerieA Imminente la fumata bianca sul triennio 2021/24. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l'… - kookiesbean : @johnnyyszone guarda in realtà penso inizieresti a farlo anche tu lmao. leggi gli ultimi messaggi ??????? - nathanielhogws : RT @brufenhogws: ? son l'ultimo dei tuoi pensieri, tu mi eviti ma gli ultimi saranno i primi come steven bradbury. tu sei la sfida finale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Napoli, 112 milioni di motivi: fiducia a Lozano e Osimhen, gli altri attaccanti... Grazie alla fiscalità agevolata per chi è arrivato negli ultimi due anni dall'estero costano al ... Ci sarà ancora spazio per tutti gli altri attaccanti (Mertens, Insigne, Politano e Petagna) o qualcuno ...

Arisa cambia radicalmente look e sfoggia i capelli ricci Negli ultimi tempi Arisa non fa altro che far parlare di sé per i suoi cambi di look . Tutto è partito con ... GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI ELLE. IT I look più belli di Sanremo 2021 LEGGI ORA Le 6 tendenze ...

Meteo: DOMENICA ANTICICLONE ma ancora con qualche INSIDIA, gli ultimi aggiornamenti 3bmeteo NBA, i Rockets colano a picco con Minnesota: 0 punti negli ultimi 7 minuti Un’annata che sarà difficile da dimenticare per gli Houston Rockets. Dopo lo scambio di James Harden, uno dei migliori giocatori nella storia della franchigia, la squadra si è ritrovata con un pugno d ...

Ora legale 2021, oggi cambia l’ora: sarà l’ultima volta? Ora legale 2021, quando cambia e come spostare le lancette? Oggi l'”ultimo” spostamento dell’ora, almeno per parte dell’Unione Europea. Ecco i vantaggi.

Grazie alla fiscalità agevolata per chi è arrivato neglidue anni dall'estero costano al ... Ci sarà ancora spazio per tuttialtri attaccanti (Mertens, Insigne, Politano e Petagna) o qualcuno ...Neglitempi Arisa non fa altro che far parlare di sé per i suoi cambi di look . Tutto è partito con ...ARTICOLI PIÙ LETTI DI ELLE. IT I look più belli di Sanremo 2021 LEGGI ORA Le 6 tendenze ...Un’annata che sarà difficile da dimenticare per gli Houston Rockets. Dopo lo scambio di James Harden, uno dei migliori giocatori nella storia della franchigia, la squadra si è ritrovata con un pugno d ...Ora legale 2021, quando cambia e come spostare le lancette? Oggi l'”ultimo” spostamento dell’ora, almeno per parte dell’Unione Europea. Ecco i vantaggi.