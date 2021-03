F1, GP Bahrain 2021 domani in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming (Di sabato 27 marzo 2021) domani semaforo verde sulla stagione 2021 di Formula 1 con la prima gara sul circuito del Bahrain. Grande curiosità per scoprire chi si aggiudicherà la prima vittoria dell’anno. Max Verstappen sfida le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, per provare a spezzare il monopolio anglotedesco. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a dare battaglia per iniziare al meglio. diretta TV E streaming – Il Gran Premio del Bahrain è in programma domani, domenica 28 marzo, alle 17 e sarà visibile in televisione sul canale Sky Sport F1 e in streaming su SkyGo. Niente diretta in chiaro su Tv8, che trasmetterà la corsa in differita alle 18. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021)semaforo verde sulla stagionedi Formula 1 con la prima gara sul circuito del. Grande curiosità per scoprire chi si aggiudicherà la prima vittoria dell’anno. Max Verstappen sfida le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, per provare a spezzare il monopolio anglotedesco. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a dare battaglia per iniziare al meglio.TV E– Il Gran Premio delè in programma, domenica 28 marzo, alle 17 e sarà visibile in televisione sulSky Sport F1 e insu SkyGo. Nienteinsu Tv8, che trasmetterà la corsa in differita alle 18. SportFace.

