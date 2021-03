Come il comune raffreddore può proteggerci dal Covid-19 (Di sabato 27 marzo 2021) Il raffreddore comune è anche una malattia virale causato dal rinovirus umano. Come potete capire, è molto comune, colpisce milioni di persone ogni anno. Può essere pericoloso se l’immunità del paziente è esaurita, ma generalmente il raffreddore comune causa sintomi che passano in diversi giorni o forse una settimana. Il virus SARS-CoV-2 è molto diverso e molto più pericoloso. Sebbene questi virus siano diversi, entrambi forniscono un certo allenamento per il sistema immunitario, il che lo rafforza e lo prepara per le prossime sfide. Gli scienziati hanno studiato le cellule respiratorie umane infettate dalla SARS-CoV-2 e hanno esaminato Come avviene normalmente l’infezione. Poi hanno replicato lo stesso processo, ma con una presenza del rinovirus umano. Questi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 marzo 2021) Ilè anche una malattia virale causato dal rinovirus umano.potete capire, è molto, colpisce milioni di persone ogni anno. Può essere pericoloso se l’immunità del paziente è esaurita, ma generalmente ilcausa sintomi che passano in diversi giorni o forse una settimana. Il virus SARS-CoV-2 è molto diverso e molto più pericoloso. Sebbene questi virus siano diversi, entrambi forniscono un certo allenamento per il sistema immunitario, il che lo rafforza e lo prepara per le prossime sfide. Gli scienziati hanno studiato le cellule respiratorie umane infettate dalla SARS-CoV-2 e hanno esaminatoavviene normalmente l’infezione. Poi hanno replicato lo stesso processo, ma con una presenza del rinovirus umano. Questi ...

