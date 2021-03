Carlo e Camilla mettono da parte Meghan e Harry e volano in Grecia (Di sabato 27 marzo 2021) Carlo e Camilla hanno deciso di mettere da parte gli screzi con Harry e Meghan e di focalizzarsi sul lavoro. Provvidenziale la visita ufficiale organizzata in Grecia per celebrare i 200 anni dalla liberazione dall’Impero Ottomano del 1821. Il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia hanno avuto la possibilità di lasciare Londra, dopo un anno di viaggi annullati a causa della pandemia, che ha costretto anche loro a cancellare diversi eventi. La partecipazione alla ricorrenza greca, però, potrebbe rappresentare un cambio di rotta, con l’intenzione di ripartire e ricominciare a dedicarsi agli impegni ufficiali, anche per scacciare via i gossip relativi all’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex, che continua ad avere i suoi strascichi. Carlo e ... Leggi su dilei (Di sabato 27 marzo 2021)hanno deciso di mettere dagli screzi cone di focalizzarsi sul lavoro. Provvidenziale la visita ufficiale organizzata inper celebrare i 200 anni dalla liberazione dall’Impero Ottomano del 1821. Il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia hanno avuto la possibilità di lasciare Londra, dopo un anno di viaggi annullati a causa della pandemia, che ha costretto anche loro a cancellare diversi eventi. Lacipazione alla ricorrenza greca, però, potrebbe rappresentare un cambio di rotta, con l’intenzione di ripartire e ricominciare a dedicarsi agli impegni ufficiali, anche per scacciare via i gossip relativi all’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex, che continua ad avere i suoi strascichi.e ...

