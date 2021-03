Bonucci, Chiellini e il retroscena: 'Ha deciso insieme a Mancini' (Di sabato 27 marzo 2021) Leo Bonucci non si fida della Bulgaria, avversaria di domani sera nella seconda gara di qualificazione ai Mondiali 2022 . Il difensore della Juventus ha parlato brevemente in conferenza stampa alla ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 marzo 2021) Leonon si fida della Bulgaria, avversaria di domani sera nella seconda gara di qualificazione ai Mondiali 2022 . Il difensore della Juventus ha parlato brevemente in conferenza stampa alla ...

Advertising

chiellini : Complimenti per le ?? presenze in azzurro @bonucci_leo19 ! Orgoglioso di te! #ItaliaIrlandaDelNord - bonucci_leo19 : @chiellini @Vivo_Azzurro Grazie Capitano. ?????????? - juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - GianlucaGarro : @guidotolomei @Vivo_Azzurro @CorvoRaffaello @GattaMario3 @PinoVaccaro77 Gigio, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerso… - PandaSalvo : @guidotolomei @Vivo_Azzurro @GianlucaGarro @CorvoRaffaello @GattaMario3 @PinoVaccaro77 La mia nazionale (ad oggi):… -