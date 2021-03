Basket, Serie A1 2020/2021: Dinamo Sassari-Cremona 95-84, cronaca e tabellino (Di sabato 27 marzo 2021) La Dinamo Sassari si è imposta per 95-84 sulla Vanoli Cremona nell’anticipo del 24° turno della Serie A1 2020/2021. Bella partita al PalaSerradimigni, con i padroni di casa capaci di allungare nel secondo quarto per poi contenere i tentativi di rimonta degli ospiti che comunque sono rimasti in corsa fino agli ultimi minuti. Non bastano a Cremona i 23 punti di Mian e i 20 di Barford, mentre tra i sardi spiccano i 20 punti di Kruslin. Quest’ultimo è risultato decisivo nel finale, con tre triple che hanno spento i sogni di gloria avversari. Con questa vittoria Sassari rafforza il suo quarto posto in classifica, mentre Cremona vede allontanarsi leggermente i Playoff. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Serie A1: RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Lasi è imposta per 95-84 sulla Vanolinell’anticipo del 24° turno dellaA1. Bella partita al PalaSerradimigni, con i padroni di casa capaci di allungare nel secondo quarto per poi contenere i tentativi di rimonta degli ospiti che comunque sono rimasti in corsa fino agli ultimi minuti. Non bastano ai 23 punti di Mian e i 20 di Barford, mentre tra i sardi spiccano i 20 punti di Kruslin. Quest’ultimo è risultato decisivo nel finale, con tre triple che hanno spento i sogni di gloria avversari. Con questa vittoriarafforza il suo quarto posto in classifica, mentrevede allontanarsi leggermente i Playoff. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACEA1: RISULTATI E ...

