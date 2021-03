Vaccino, Figliuolo: “Nessun problema di distribuzione. Le dosi arrivano” (Di venerdì 26 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Non c’è nessun problema di distribuzione. I vaccini arrivano: questo mese sono arrivate 7,2 milioni di dosi. Siamo in linea con le aspettative perché era previsto che finora arrivassero 15,690 milioni di vaccini e chiudiamo a 14,2 milioni, che però è sopra la stima iniziale di perdite che era di 13,5 milioni. Dal prossimo mese incrementeremo l’arrivo dei vaccini“. Così il commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo oggi in Calabria per un sopralluogo nei centri di somministrazione. FIGLIUOLO E CURCIO OGGI IN CALABRIA, VISITA IN DIVERSI CENTRI Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Non c’è nessun problema di distribuzione. I vaccini arrivano: questo mese sono arrivate 7,2 milioni di dosi. Siamo in linea con le aspettative perché era previsto che finora arrivassero 15,690 milioni di vaccini e chiudiamo a 14,2 milioni, che però è sopra la stima iniziale di perdite che era di 13,5 milioni. Dal prossimo mese incrementeremo l’arrivo dei vaccini“. Così il commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo oggi in Calabria per un sopralluogo nei centri di somministrazione. FIGLIUOLO E CURCIO OGGI IN CALABRIA, VISITA IN DIVERSI CENTRI

