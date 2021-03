Vaccino, Draghi frena De Luca su Sputnik e apre all'obbligo per i sanitari: «Interverremo con una legge» (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa dopo la fine della cabina di regia con i ministri a Palazzo Chigi. Il premier ha confermato... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Marioha parlato in conferenza stampa dopo la fine della cabina di regia con i ministri a Palazzo Chigi. Il premier ha confermato...

Advertising

myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - marcotravaglio : Diversamente dal suo governo, Draghi ispira simpatia. Sia per quel che ha fatto per l’euro, sia per la gatta da pel… - Adnkronos : #VaccinoPfizer, Draghi duro con Kurz: 'Non avrà una dose in più' - ElioLannutti : Il vaccino sputnik? non e’ grappa barricata'– Zaia attacca De Luca che ringrazia l'ambasciata a Mosca. Le prime rea… - MissDarcy60 : RT @mgmaglie: A #Draghi bisogna cominciare a dire che anche lui sbatte su #Speranza..Sputnik è un vaccino come un altro se non ci sono gli… -