Speranza invoca un lockdown permanente | italiani chiusi in casa fino a maggio

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 26 marzo 2021) Dici Robertoe subito ti vengono in mente, in automatico, parole come chiusure,, restrizioni. Un marchio di fabbrica del titolare della Salute, confermato saldamente alla poltrona da Mario Draghi nonostante le tantissime critiche ricevute durante il Conte bis. E determinato a insistere sulla sua linea: teneregliinsempre e comunque, unica soluzione possibile a una crisi economica che il governo non sa d’altronde affrontare in altro modo, per manifesta incapacità. E allora per glii prossimi mesi si prospettano tutt’altro che semplici, vista la linea già tracciata. Di allentamenti, nelle prossime settimane, non se ne parla nemmeno.è stato chiaro, in questo,ndo a più riprese un ...