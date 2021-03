Roma: Letta, 'faremo le primarie, Raggi rischia di essere inciampo con M5s' (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Aggressione gay, da Letta a Meloni solidarietà alle vittime. Pd: 'Urgente una legge contro omofobia' - Giorgiolaporta : Grazie a #Letta a #Roma #Gualtieri rischia di avere l’effetto Astrazeneca: anche se venisse rimesso in campo nessun… - PRosati1974 : RT @rtl1025: ?? 'Nei prossimi giorni faremo le primarie per #Roma. Ci sono diversi candidati, tra cui #Gualtieri del #PD. Ma è vero che su R… - rtl1025 : ?? 'Nei prossimi giorni faremo le primarie per #Roma. Ci sono diversi candidati, tra cui #Gualtieri del #PD. Ma è ve… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @matteorenzi: Zingaretti aveva consegnato a Conte la leadership del centrosinistra, Enrico Letta rivendica un profilo riformista. Vediam… -