Advertising

fanpage : ?? ULTIM'ORA Stop alla riapertura di bar e ristoranti dopo Pasqua. #DPCM - pdnetwork : Il piano #vaccini e la possibile riapertura delle scuole, la situazione di emergenza della #sanità in #Lombardia e… - borghi_claudio : @vale_ria_ Ha detto riapertura scuole anche nelle zone rosse. ?? - paolosarti69 : @matteosalvinimi SALVINI SIETE COMPLICI vorrei sapere cosa ne pensate della riapertura delle scuole con obbligo d… - orizzontescuola : Riapertura scuole con tamponi fai da te, l’idea di Zaia (Veneto): “All’estero già lo fanno” -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

... sui ristoranti chiusi e sugli spostamenti tra le regioni: secondo il quotidiano Il Messaggero , la priorità del governo è ora ladelleprimarie, almeno fino alla prima media, anche ...La Puglia va verso una zona rossa rafforzata (dal 27 marzo al 6 aprile), ma il presidente Michele Emiliano ha deciso di consultare i genitori sulladelle. Chiede alle famiglie di essere personalmente inserito nelle chat di WhatsApp per discutere del tema: ovvero valutare se riaprire o meno a partire dal 7 aprile, anche se la ...In 60 città si svolgeranno le mobilitazioni per lo sciopero nazionale della scuola, con lo sciopero dalla Didattica a distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la riapertura in presenza, i ...Il bellissimo disegno di una bambina di 8 anni, Soraya, per rappresentare la scuola e il sogno dei bambini di rientrarvi. Oggi anche... Scopri di più ...