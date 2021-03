Oltre la moda di primavera: i colori giusti per ogni segno zodiacale. (Di venerdì 26 marzo 2021) Oltre la moda di primavera, esiste un universo parallelo di consigli ad hoc: sono i suggerimenti che l’astrologia mette a nostra disposizione per individuare il colore che più si addice al segno zodiacale a cui apparteniamo. Sfumature decise, tinte tenui e pastello, nuance più aggressive, ognuno si veste inconsciamente seguendo uno stile che rispecchia il suo giorno di nascita. Ma non solo, grazie a queste dritte, è possibile individuare una strada alternativa per valorizzare la propria immagine. Curiose di saperne di più? Iniziamo! Oltre la moda: i colori giusti per ogni segno zodiacale Partiamo dai segni di fuoco, tutti passionali ed energici: l’Ariete, audace ed eccentrico, si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 26 marzo 2021)ladi, esiste un universo parallelo di consigli ad hoc: sono i suggerimenti che l’astrologia mette a nostra disposizione per individuare il colore che più si addice ala cui apparteniamo. Sfumature decise, tinte tenui e pastello, nuance più aggressive, ognuno si veste inconsciamente seguendo uno stile che rispecchia il suo giorno di nascita. Ma non solo, grazie a queste dritte, è possibile individuare una strada alternativa per valorizzare la propria immagine. Curiose di saperne di più? Iniziamo!la: iperPartiamo dai segni di fuoco, tutti passionali ed energici: l’Ariete, audace ed eccentrico, si ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @TgrRaiFVG: Parliamo di scarpe antiche quanto attualissime. Gli Scarpez. Scarpe nate nel 1500 in Friuli, in particolare nella Carnia, er… - MariaMusto19 : RT @SkyArte: Regine della moda, e simbolo di fascino ed eleganza, #CocoChanel e #MarilynMonroe si danno appuntamento a Biella. In mostra ol… - SkyArte : Regine della moda, e simbolo di fascino ed eleganza, #CocoChanel e #MarilynMonroe si danno appuntamento a Biella. I… - cate_p_ : P.s. Gabri stilista,Nicoletta direttrice delle vendite,Cosimo A.D. della Casa di moda e Riccardo proprietario delle… - fladrakee : @osleyreina @heyitsme_nadia @emirjam_ibraimi moda?????? se non piacciono alle persone fatti due domande, e poi sono g… -