Museo archeologico Lucania Occidentale, siglato accordo Comune e Università di Napoli. (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPadula – Un accordo tra Comune di Padula e Università Federico II di Napoli per la valorizzazione del Museo archeologico della Lucania Occidentale sito nella certosa di San Lorenzo a Padula. Una convenzione stipulata nell’ambito dell’attività di ricerca tra il settore musei, biblioteche della Provincia di Salerno e Centro interdipartimentale di studi per la Magna Grecia e l’Università degli studi di Napoli Federico II, finalizzata allo studio e all’edizione di alcuni settori della necropoli di Sala Consilina, esplorati negli anni ’50 e ’60 dalla direzione musei provinciali, i cui contesti funerari sono conservati nei depositi del Museo archeologico della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPadula – Untradi Padula eFederico II diper la valorizzazione deldellasito nella certosa di San Lorenzo a Padula. Una convenzione stipulata nell’ambito dell’attività di ricerca tra il settore musei, biblioteche della Provincia di Salerno e Centro interdipartimentale di studi per la Magna Grecia e l’degli studi diFederico II, finalizzata allo studio e all’edizione di alcuni settori della necropoli di Sala Consilina, esplorati negli anni ’50 e ’60 dalla direzione musei provinciali, i cui contesti funerari sono conservati nei depositi deldella ...

anteprima24 : ** Museo archeologico Lucania Occidentale, siglato accordo Comune e Università di Napoli. **… - DodiciMagazine : In uscita oggi, 25 Marzo, il libro del Museo archeologico nazionale di Napoli pubblica il racconto illustrato 'Glad… - MNRuggiero : RT @cilentano_it: Il Comune di Padula e l’Università Federico II di Napoli avviano una collaborazione per la valorizzazione del Museo Arche… - TerraDiPalma : RT @paestumparco: Il nostro #Dantedì è rappresentato dai centauri, figure mitologiche per metà uomini e per metà cavalli. Nel museo di #Pae… - TerraDiPalma : RT @DRMuseiCampania: Capuae Instrumenta Design 21 - Concorso nazionale per la selezione di proposte progettuali di design contemporaneo isp… -

Ultime Notizie dalla rete : Museo archeologico Dall'ecomostro all'ecolodge: nel Parco della Majella un nuovo progetto di ospitalità Island Così il Museo Archeologico di Napoli batte il Covid con un videogioco di Giuseppe Cosenza e Marilena Pirrelli Le occasioni di praticare sport (passeggiate a cavallo, escursioni in mountain ...

Nuovo Museo Archeologico a Imola nel complesso di S.Domenico Nelle prossime settimane prenderà il via a Imola una trasformazione architettonica che potenzierà l'offerta dei Musei Civici con la nascita del nuovo Museo Archeologico nel complesso conventuale di San Domenico. "La cultura come motore della ripartenza", sottolinea il sindaco Marco Panieri. Si tratta del progetto integrato dei Comuni di Imola e ...

Nuovo Museo Archeologico a Imola nel complesso di S.Domenico ANSA Nuova Europa Oman tra oasi e carovane: un deserto da Mille e una notte Il Sultanato dell’ Oman è caratterizzato da paesaggi straordinari che si estendono a perdita d’occhio. Addentrarsi nel deserto omanita, caratterizzato da altissime dune di sabbia rosse, gialle, ocra e ...

ROMANTICA CAVALLINO, CITTÀ DELL'AMORE CONQUISTA IL POPOLO DEL WEB E DEI SOCIAL IL VIDEO SULLE SUE BELLEZZE Dice il direttore del Museo Diffuso, Grazia Semeraro ... il ferro battuto di cui si possono ammirare opere anche nel sito archeologico, i cavalli, allevati per gare equestri italiane e internazionali, ...

Island Così ildi Napoli batte il Covid con un videogioco di Giuseppe Cosenza e Marilena Pirrelli Le occasioni di praticare sport (passeggiate a cavallo, escursioni in mountain ...Nelle prossime settimane prenderà il via a Imola una trasformazione architettonica che potenzierà l'offerta dei Musei Civici con la nascita del nuovonel complesso conventuale di San Domenico. "La cultura come motore della ripartenza", sottolinea il sindaco Marco Panieri. Si tratta del progetto integrato dei Comuni di Imola e ...Il Sultanato dell’ Oman è caratterizzato da paesaggi straordinari che si estendono a perdita d’occhio. Addentrarsi nel deserto omanita, caratterizzato da altissime dune di sabbia rosse, gialle, ocra e ...Dice il direttore del Museo Diffuso, Grazia Semeraro ... il ferro battuto di cui si possono ammirare opere anche nel sito archeologico, i cavalli, allevati per gare equestri italiane e internazionali, ...