L’ennesimo titolo sconsiderato su una prof morta e il vaccino Astrazeneca (Di venerdì 26 marzo 2021) Nelle ultime ore, alcuni articoli hanno raccontato la storia della docente Ilaria Pappa, 31 anni, morta all’ospedale Cardarelli di Napoli. Quest’ultima era stata ricoverata il 16 marzo scorso in seguito a un malore, nel reparto di Neurologia. Successivamente aveva avuto un arresto cardiaco ed era stata trasferita in terapia intensiva. Una storia sicuramente tragica che, tuttavia, alcuni organi di stampa hanno deciso di affrontare per un motivo ben preciso: la donna, in quanto docente, aveva ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca il 28 febbraio, in occasione della campagna di vaccinazione che aveva coinvolto il personale scolastico delle isole di Ischia e Procida. LEGGI ANCHE > Servirebbe una campagna contro i titoli come «muore dopo la prima dose» Ilaria Pappa e il modo usato dai giornali per raccontare la sua storia Sembra ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 marzo 2021) Nelle ultime ore, alcuni articoli hanno raccontato la storia della docente Ilaria Pappa, 31 anni,all’ospedale Cardarelli di Napoli. Quest’ultima era stata ricoverata il 16 marzo scorso in seguito a un malore, nel reparto di Neurologia. Successivamente aveva avuto un arresto cardiaco ed era stata trasferita in terapia intensiva. Una storia sicuramente tragica che, tuttavia, alcuni organi di stampa hanno deciso di affrontare per un motivo ben preciso: la donna, in quanto docente, aveva ricevuto la prima dose delil 28 febbraio, in occasione della campagna di vaccinazione che aveva coinvolto il personale scolastico delle isole di Ischia e Procida. LEGGI ANCHE > Servirebbe una campagna contro i titoli come «muore dopo la prima dose» Ilaria Pappa e il modo usato dai giornali per raccontare la sua storia Sembra ...

Advertising

FuoriIncuboUe : RT @enricoparenti2: Ennesimo attacco alla Madonna, un contentino per i protestanti, altro colpetto alla demolizione della Chiesa di Cristo.… - pissi_marini : RT @enricoparenti2: Ennesimo attacco alla Madonna, un contentino per i protestanti, altro colpetto alla demolizione della Chiesa di Cristo.… - enricoparenti2 : Ennesimo attacco alla Madonna, un contentino per i protestanti, altro colpetto alla demolizione della Chiesa di Cri… - dotf : Il titolo odierno de @LaVeritaWeb all’articolo di @mariogiordano5 è l’ennesimo abissò dell’indecenza. Ed è altretta… - emanuelino10 : RT @MauroMentore: @pazzoperrep Oggi segnalo solo Elkekappa in prima, De Gregorio (il tema vaccini spiegato bene come nessun altro) e Serra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesimo titolo Btp & Bot: rendimenti ai minimi (ma sono sempre tra i più alti dell’Eurozona) Corriere della Sera