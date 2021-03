Le carte da parati di design firmate Gio Bressana 

(Di venerdì 26 marzo 2021) Life&People.itdadid’artista: continua la collaborazione di Gio Bressana con Inkiostro Bianco. Presentata la nuova collezione Special Edition Reminiscenze firmata dall’Interior Artist bresciano di fama internazionale. Quattro i temi di ispirazione scelti da Bressana per le tele decorative che attingono dalla mitologia degli Etruschi Evan, nome della dea che personifica l’immortalità. Feronia, dea della fertilità. Fuflunz, divinità della natura rigogliosa. Thesan, dea dell’alba, della vita che rinasce. Come sempre, dunque, anche nelle pennellate talentuose di Bressana, natura e cultura si integrano quali parti della memoria immortale della nostra storia e della nostra arte. Qui vediamo architetture erette e maestose erose dal tempo che divengono non luoghi nelle loro prospettive abbandonate, simbolo della ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @repubblica: Le carte da parati dipinte a mano di Elena Palossi - bastardidentro : Non è uno scherzo: le carte da parati con i paesaggi stanno andando sempre più di moda grazie ai vari lockdown... s… - hackerphone8 : Le carte da parati dipinte a mano di Elena Palossi - repubblica : Le carte da parati dipinte a mano di Elena Palossi - darksa0irse : Mia madre: ormai non vanno più le carte da parati Io: ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : carte parati

la Repubblica

Tessuti pregiati e piastrelle con motivi in cemento,daispirate alla tradizionale tappezzeria maltese, il tutto progettato per rendere omaggio al ricco patrimonio della città. A ...Questa ricerca di rigore e di minimalismo delle forme può essere efficace anche scegliendo per le proprie pareti delledain stile Bauhaus . La funzionalità: così le forme si adattano ...Tra fumetti, cartoni, giochi e videogiochi ha contaminato un’intera generazione e il suo successo non accenna a fermarsi ...Una Carta dei valori dello sport al femminile sulla falsariga di quella approvata lo scorso gennaio dal Comune di Bologna per garantire pari accessibilità a tutti gli sport sin dall'infanzia contro st ...