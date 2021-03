La Trota – Rieti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 marzo 2021) LaVia Santa Susanna, 33 – 02010 Rivodutri –Tel. 0746/685078 Sito Internet: www.la.com Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 30/35€, primi 22/28€, secondi 38/45€, dolci 18€ Giorno di chiusura: Domenica sera, Mercoledì OFFERTANon si trova di certo in un luogo facilmente raggiungibile, ma questo non fa che accrescere il fascino della creatura dei fratelli Serva che hanno trasformato l’originaria trattoria dei genitori in una meta ambita da ogni gourmet che si rispetti. Siamo alle sorgenti di Santa Susanna, in un ambiente incontaminato con corsi d’acqua dolce e laghi che forniscono alcune materie prime (le altre in gran parte provengono dalle campagne della zona) valorizzate nel percorso degustazione “Attraversando il lago…” che affianca l’altro “…Arrivando al territorio”, entrambi proposti a 130 euro. La nostra ...