La scomparsa di Khrystyna, Lupino non risponde al giudice. "Ma nega le accuse" (Di venerdì 26 marzo 2021) Orentano (Pisa), 26 marzo 2021 - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francesco Lupino , il tatuatore 50enne in carcere da martedì mattina per omicidio volontario e soppressione di cadavere. È ... Leggi su lanazione (Di venerdì 26 marzo 2021) Orentano (Pisa), 26 marzo 2021 - Si è avvalso della facoltà di nonre Francesco, il tatuatore 50enne in carcere da martedì mattina per omicidio volontario e soppressione di cadavere. È ...

Advertising

qn_lanazione : La scomparsa di Khrystyna, Lupino non risponde al giudice. 'Ma nega le accuse' #Pisa - qn_lanazione : La scomparsa di Khrystyna: trovato il movente, non il cadavere - isalucedifronzo : Pisa, scomparsa Khrystyna Novak: 50enne fermato per omicidio - la RepubblicaPisa, ragazza scomparsa dopo l'arresto… - MessinaMag : L’omicidio di Bolzano e la scomparsa…, di Khrystyna questa sera a “Chi l’ha visto?” la trasmissione che ha avuto in… - lana_carlotta : Khrystyna Novak, scomparsa nel nulla a novembre: il vicino di casa arrestato per omicidio -