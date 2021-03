Advertising

TV7Benevento : Iv: Renzi martedì in Senato su assegno unico... - profondoblu74 : Imbarazzante, Renzi. Imbarazzante. ************** Segnatevi questa data: martedì 30 marzo. Seguitemi anche su Twit… - Giovann00341278 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi martedì

Corriere della Sera

... infatti, il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, di fronte alle telecamere di Di, ha ... sembra non esserci in agenda una riunione con Matteo. 'Non è in programma', ha infatti ...E Zingarettisera in tv rivendicava di essere stato 'il primo a dire che considerava la ... Ed infatti Matteocommenta con freddezza il vertice tra Conte e Letta: 'All'incontro io non c'...