Hades domina i BAFTA | è il ' Best Game' superando The Last of Us | Parte II | Half-Life | Alyx e non solo

(Di venerdì 26 marzo 2021) I risultati deis Awards di quest'anno sono arrivati e l'acclamato dungeon-crawlerha dimostrato di essere il grande vincitore della serata, raccogliendo in totale cinque premi.dello sviluppatore Supergiants è stato premiato come Miglior gioco battendo la concorrenza di, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons e un certo Theof UsII. È stato premiato anche nelle categorie Narrative,Design e Artistic Achievement, mentre Logan Cunningham (che dà la voce ad, Poseidon, Achilles e altri nel gioco) ha portato a casa il primo Performer in a Supporting Role. Anche Theof Us Part 2, nel frattempo, ...

... New Horizons Deep Rock Galactic Fall Guys Ghost of Tsushima Sackboy: A Big Adventure Valorant Miglior colonna sonora Ghost of Tsushima Marvel's Spider - Man: Miles Morales Ori and the Will of ... I risultati dei BAFTA Games Awards di quest'anno sono arrivati e l'acclamato dungeon-crawler Hades ha dimostrato di essere il grande vincitore della serata, raccogliendo in totale cinque premi. Hades ...