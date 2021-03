Grillo con il ministro Cingolani ai gruppi M5s: «Draghi? Uomo di parola. Raggi sindaco di Roma? Imprescindibile» (Di venerdì 26 marzo 2021) Doveva essere un’assemblea congiunta con i gruppi parlamentari – Camera e Senato – del Movimento 5 stelle. Come ordine del giorno, nessuna questione di politica interna al Movimento, ma l’inizio di un «corso» sulla transizione ecologica curato da Marco Morosini, il nuovo “guru” ambientalista dei 5 stelle. Tant’è che la lezione del professore del Politecnico di Zurigo aveva fatto storcere il naso ad alcuni parlamentari: «Abbiamo un ministro della Transizione ecologica e riuniscono deputati e senatori per chiacchierare con un professore?», si inalbera un senatore. «Questo è un modo per tenerci fuori dalle vere decisioni politiche, altrimenti avremmo fatto quest’assemblea alla presenza di Roberto Cingolani, non del ghost writer di Beppe Grillo», aggiunge. Poi, a sorpresa, all’incontro su Zoom si è presentato, insieme ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Doveva essere un’assemblea congiunta con iparlamentari – Camera e Senato – del Movimento 5 stelle. Come ordine del giorno, nessuna questione di politica interna al Movimento, ma l’inizio di un «corso» sulla transizione ecologica curato da Marco Morosini, il nuovo “guru” ambientalista dei 5 stelle. Tant’è che la lezione del professore del Politecnico di Zurigo aveva fatto storcere il naso ad alcuni parlamentari: «Abbiamo undella Transizione ecologica e riuniscono deputati e senatori per chiacchierare con un professore?», si inalbera un senatore. «Questo è un modo per tenerci fuori dalle vere decisioni politiche, altrimenti avremmo fatto quest’assemblea alla presenza di Roberto, non del ghost writer di Beppe», aggiunge. Poi, a sorpresa, all’incontro su Zoom si è presentato, insieme ...

